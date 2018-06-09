Врачи: рассказали, как убивает одиночество

Оказывается, одиночество пагубно влияет не только на младенцев, которые без общения и ласки даже могут погибнуть, но и на стариков. Отсутствие родных рядом повышает риски их скорого ухода от недугов, связанных с болезнями сердца и сосудов.

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Датские ученые изучили данные, собранные в кардиологических отделениях клиник Копенгагена в 2013 и 2014 годах. За этот период там проходили лечение около 14 тысяч жителей города, лечившиеся от болезней, связанных с системой кровообращения, в частности, от ишемии и мерцательной аритмии.

Оказалось, что раньше срока умирали в два раза чаще одинокие мужчины и женщины, чем те, у кого были близкие.

Одной из очевидных причин было признано то, что одинокие люди часто забывали принимать необходимые им лекарства, в то время как у тех, кто окружен заботливыми родственниками, такой проблемы не было.

Для чистоты эксперимента исследователи удалили из списка пациентов с вредными привычками. Тем не менее, соотношение не изменилось. Одиноких пожилых людей уходило из жизни в два раза больше, чем их семейных сверстников.

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