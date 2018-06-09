"Выпил? Дуй пешком!": нейросеть запретит такси возить пьяных

Сервис заказа такси Uber подал патентную заявку на технологию искусственного интеллекта, которая самостоятельно сможет определять, не находится ли потенциальный клиент подшофе. И в случае, если это так, водитель такого человека просто не повезет. Об этом рассказывается в русской версии американского делового журнала Inc.

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Для того, чтобы вынести верный вердикт, нейросеть будет использовать все многообразие информации, связанное с конкретным пассажиром - например, данные о его прошлых поездках или даже количестве опечаток при заказе машины.

Затем искусственный интеллект сможет провести сравнительный анализ и даже сделать вывод по состоянию испытуемого. Далее водитель автомобиля получит сообщение о состоянии клиента, и тем, кто будет слишком нетрезв, в поездке будет отказано.

Между тем, как ранее писала "Правда.Ру", Uber намерен запустить в жизнь проект по перевозке клиентов на вертолётах.

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