Пожизненно заключенный Евсюков просит расстрела или прощения?

Как сообщают в телеграме, ссылаясь на источники в правоохранительных структурах, пожизненно осужденный за убийство мирных граждан экс-майор полиции Евсюков умоляет "расстрелять его", отправить на войну или... простить.

"А знаете ли вы, что экс-майор Евсюков (уверены - вы и фамилию его забыли), отбывающий пожизненное заключение в "Полярной Сове", постоянно пишет руководству тюрьмы и страны письма",- делятся авторы канала.

Он напоминает, что Денис Евсюков "по синьке расстрелял мирных обывателей в супермаркете и стал именем нарицательным - именно после этого милиция стала полицией и появился мем "Нургалиев разрешил!".

"Нампишут, что в своих цидульках Евсюков "просто умоляет казнить его смертной казнью или "отправить в Сирию, на Донбасс" искупить преступление кровью. Или... помиловать (!!!) его, потому что он "осознал и больше не будет". "Лишь бы не гнить здесь, под камерами, двигаясь в позе "зю", в жесточайшем режиме, день за днем до конца жизни",- молит бывший милиционер.

"Естественно, ответ один - отказ",- констатируют в телеграме.

При этом портал РАПСИ ранее сообщал, что "Евсюков содержится в двухместной камере с ещё одним осуждённым - он не работает, свободное время проводит в основном за чтением". "С другими осуждёнными сходится неохотно, но поддерживает связь с родственниками: отец Евсюкова регулярно приезжает на свидания к сыну",- писали журналисты.

Также стало известно, что в 2016 году Евсюков был переведен "в одну из трех так называемых «евро-камер», то есть в камере с евро-ремонтом, оборудованной по всем новейшим стандартам". Это произошло в результате "поощрения за отсутствие у него взысканий и замечаний со стороны администрации колонии".

Видя подобную нестыковку между "сидит в евро-камере и читает" и "просит убить его или освободить", Pravda.ru обратилась к своим источникам во ФСИН и МВД. Однако, источники не смогли подтвердить просьбы Евсюкова, хотя не смогли их и опровергнуть.

Впрочем, писать Денис Евсюков любит - например, в 2015 году он жаловался аж в ЕСПЧ "на удаленность своей колонии от Москвы".

Напомним, что награжденный медалью "За отличие в службе" и знаком "Лучший сотрудник" экс-майор МВД Денис Евсюков в 2009 году сначала убил подвозившего его таксиста Сергея Евтеева. После этого он пошел в магазин "Остров", по дороге ранив 6 и убив 1 прохожего. В магазине Евсюков "продолжал стрельбу по сотрудникам и покупателям, выбирая в качестве цели молодых людей разного пола (самому старшему было 27 лет). Евсюков захватил в подсобке заложников и намеревался их расстрелять, но был обезврежен нарядом милиции".