Мертворожденный праздник: Кремль не смог сделать "День России" народным

Вот уже практически четверть века в Российской федерации празднуется День России. Да вот только каким-то образом отмечать этот праздник большинство россиян не собирается. Более того, по данным «Левада-центра», лишь половина из опрошенных смогли назвать точное именование праздника. За четверть века родным он так и не стал - для россиян 12 июня лишь очередной повод не пойти на работу, отдохнуть, выпить.



День России в Москве отметили с большим размахом

Опрос провели среди двух тысяч россиян, выбранных случайным образом. Граждане поделились тем, как проведут этот праздник. Смотреть праздничный салют собираются 18 процентов из опрошенных, 17 процентов - будут ждать гостей или же сами отправятся навестить близких. 12 процентов предпочтут походам в гости просмотр телевизора, 5 процентов направятся в кино, театр или на концерт.

Аж четверть россиян в День России будет работать. Столько же жителей России отправятся работать на свои дачные участки и еще столько же - на прогулку на природе.

До 1994 года праздник 12 июня не был государственным и связывался с принятием декларации независимости. А в 1998 году первый президент России Борис Ельцин предложил называть праздник коротко - День России. Но в законодательстве это закрепили лишь 4 года спустя, уже во время правления Владимира Путина.