Мертворожденный праздник: Кремль не смог сделать "День России" народным

Вот уже практически четверть века в Российской федерации празднуется День России. Да вот только каким-то образом отмечать этот праздник большинство россиян не собирается. Более того, по данным «Левада-центра», лишь половина из опрошенных смогли назвать точное именование праздника. За четверть века родным он так и не стал - для россиян 12 июня лишь очередной повод не пойти на работу, отдохнуть, выпить.
Опрос провели среди двух тысяч россиян, выбранных случайным образом. Граждане поделились тем, как проведут этот праздник. Смотреть праздничный салют собираются 18 процентов из опрошенных, 17 процентов - будут ждать гостей или же сами отправятся навестить близких. 12 процентов предпочтут походам в гости просмотр телевизора, 5 процентов направятся в кино, театр или на концерт.
Аж четверть россиян в День России будет работать. Столько же жителей России отправятся работать на свои дачные участки и еще столько же - на прогулку на природе.
До 1994 года праздник 12 июня не был государственным и связывался с принятием декларации независимости. А в 1998 году первый президент России Борис Ельцин предложил называть праздник коротко - День России. Но в законодательстве это закрепили лишь 4 года спустя, уже во время правления Владимира Путина.
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