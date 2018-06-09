В Европе готовятся запретить мемы

В Евросоюзе собираются принять закон, который будет защищать права людей, загружающих свои фото и видео в интернет. Это может привести к исчезновению мемов, сообщает издание Sky news.

Новое правило предполагает, что другие пользователи не должны брать материалы из глобальной сети для своих целей без согласия их владельца. Поэтому фотографии, которые используются для создания мемов, могут просто запретить. Это ставит под угрозу весь смысл интернет-сообщества, считают противники закона.

Кроме того, активисты утверждают, что таким образом крупные компании смогут выкупать авторские права на различные фото и видео и тем самым контролировать действия обычных пользователей.

Как будет выглядеть жизнь ЕС без мемов, пока непонятно. Вероятно, очень скучно. Но представители движения, которые выступают против закона об авторском праве в интернете, не намерены сдаваться и надеются отстоять всеми любимые вирусные картинки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медиавирусы, они же мемы, рассматриваются современными маркетологами как необходимые элементы рекламной кампании. Очевидно, что наш мир построен на мемах. Они есть во всех сферах - в науке, искусстве, религии, моде, и все в том же вездесущем маркетинге. Почему популярные бренды стоят дороже? Это и есть наценка за мем, прокрадывающийся в подсознание и внушающий желание обладать каким-то товаром.

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