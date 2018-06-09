"Все теперь солдаты": Минобороны меняет правила призыва в армию

Фото: Mil.ru

Как стало известно, в закон о воинской обязанности граждан Российской федерации собираются внести некоторые изменения. С такой инициативой выступило российское оборонное ведомство.

Министерство обороны Российской федерации решило внести в закон "О воинской обязанности и военной службе" ряд изменений. Первая поправка коснется тех, кто хочет поставить на учебу в военные вузы, но признан комиссией ограниченно годным к службе. Эти граждане получат еще один шанс — они пройдут повторную медкомиссию осенью. Поправка создана для того, чтобы люди, что решили связать себя с воинской службой, смогли получить на это разрешение военной комиссии.

Вторая поправка в закон "О воинской обязанности и военной службе" коснется непосредственно срока службы в армии. Если поправки введут в действие, всех призывников разделят на две группы. В первую группу войдут не числящиеся в запасе обладатели воинского звания (ограниченно годные к военной службе). Вторую группу составят те, что находятся в запасе (выпускники средних школ).

Для последних срок службы будет отсчитывать с момента присвоения им воинского звания. Напомним, что на данный момент дни на сборном пункте не засчитываются в срок службы.

Для тех, кто прошел комиссию повторно и получил разрешение военной медицинской комиссии служить в рядах Вооруженных сил Российской федерации, срок службы будет отсчитываться со дня приказа о направлении в воинскую часть.

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