9 мая президент РФ Владимир Путин принял участие в шествии "Бессмертного полка" на Красной площади в Москве.
Российский лидер участвует в этой акции уже в четвертый раз. Как правило, Владимир Путин несет в руках фотографию своего отца.
Сообщается, что в этом году вместе с Путиным в шествии приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александар Вучич.
Как пишет ТАСС, в 2015 году накануне Дня Победы президент рассказал о воспоминаниях воевавшего отца и матери, как чудом они остались живы, но ненависти к немецким солдатам не испытывали, потому как те были заложниками обстоятельств, их гнали на фронт.
По его словам, отец проходил срочную службу в Севастополе, в отряде подводных лодок, был матросом, а с началом войны написал заявление, что хочет на фронт. Его направили в диверсионный отряд НКВД, и в ходе одной из вылазок он получил ранение.
Напомним, акция "Бессмертный полк" в 2018 году пройдет уже в седьмой раз. В 2017 году акция собрала около 250 тысяч участников за рубежом. По данным МИД РФ, шествия прошли в более чем 60 государствах мира.
Ранее "Правда.ру" сообщала, что в прошлом году "Бессмертный полк" 6 мая прошел по улицам двух десятков американских городов, в шествиях приняли участие более 4 тысяч человек.
В некоторых городах американские школьники работали волонтерами, расклеивали фотографии, помогали в организации акции.
Акция прошла в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Сан-Франциско, Сиэтле, Майами, Денвере, Сан-Диего, Вашингтоне, Бостоне, Филадельфии и других городах.
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