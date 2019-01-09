МЧС: долго держать дома новогодние елки опасно

Как сообщает сайт repairshome.ru, спасатели МЧС рекомендуют как можно раньше избавиться от настоящей ели или скорее разобрать искусственную.
Специалисты утверждают, что после завершения новогодних праздников, не следует оставлять дома елку, прежде всего с целью обеспечения пожарной безопасности: высохшая хвоя представляет собой повышенную опасность.
Однако искусственные ели, сделанные из синтетических материалов, тоже небезопасны: в процессе горения они выделяют токсичные вещества, которые опасны для здоровья человека.
Также спасатели напоминают россиянам о том, что на ночь следует отключать все гирлянды, а также выключать гирлянду, уходя из дома.
В МЧС отметили, что больше всего пожаров происходит зимой.
Специалисты МЧС советуют избавиться от елки, если на ее кончиках начал появляться коричневый цвет. Существует поверье, что ель или сосна могут накапливать отрицательную энергию, которая, достигнув определенного "объема", может плохо отразиться на хозяевах квартиры.
По словам сотрудников МЧС, новогоднюю елку можно оставить до празднования старого Нового года.
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