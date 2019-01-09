Россияне начали брать кредиты для сохранения уровня жизни

Россияне чаще берут кредиты из-за желания поддерживать достойный уровень жизни, не получая реального дохода. Данная информация появилась на сайте информационного агентства Интерфакс со ссылкой на интервью председателя правления банка "ФК Открытие" Михаила Задорнова.
Банкир рассказал о том, что реального дохода у россиян не было не только в прошлом году. Его нет уже около 4 лет, именно поэтому они стараются брать банковские кредиты, чтобы как-то покрывать необходимые расходы.
В преддверии повышения НДС, в конце прошлого года потребительские кредиты были особо актуальны. Граждане России, по мнению Михаила Задорнова, будут брать кредиты и в этом году, так как им необходимо обновлять или заменять какие-то вещи, обзаводиться автомобилем или совершить долгожданное путешествие в отпуске.
Официальные данные говорят о том, что доходы россиян падают уже пятый год. Последние подсчеты показали, что за январь-ноябрь 2018 года Росстат оценивает снижение реальных доходов населения в 0,1%.
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