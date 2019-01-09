Роспотребнадзор хочет запретить школьникам приносить домашнюю еду

Роспотребнадзор вносит масштабные поправки в СанПиНы по питанию детей в общеобразовательных учреждениях. Школьникам запретят приносить домашнюю еду.

Новый проект подготовлен ведомством для улучшения и безопасности здоровья детей. В школах начнут продавать кислородные коктейли, которые получат те, кому их назначил педиатр. Из посуды общего пользования исключат алюминиевые ложки и вилки. Новшеством станут и одноразовые тарелки, которые будут использованы при особой необходимости. Они практичны и удобны с учетом, что из них дети смогут поесть лишь один раз.

Родителей, несогласных с рационом школьного меню больше не позволят собирать контейнеры с домашней едой. В проекте есть особый пункт, запрещающий приносить блюда из дома. О том, что делать, если только родители знают об аллергии своего на некоторые продукты, ничего не сказано.

Поваров обяжут вымачивать такие овощи, как огурцы и петрушка для приготовления салатов в уксусе. Очищенный от кожуры картофель нужно будет промывать под водой в течении 5 минут. Измерять начнут не только время мытья овощей, но и толщину омлетов. Она не должна превышать 4 сантиметра.

Серьезные поправки вызваны волной дизентерии в детских садах столицы.

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