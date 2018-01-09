ВЦИОМ опубликовал данные опроса на тему социальной оценки личной жизни и ситуации в стране. Оказалась, что эта оценка выросла.
Так, 37% россиян считают, что трудные времена ждут страну впереди, а 34% полагают, что они остались в прошлом. 20% сказали, что сложности россияне переживают именно сейчас.
В целом, оценки ситуации в личной жизни и в стране в прошлом году году оставили позади кризисные показатели. Свыше 83% опрошенных "хорошо" оценили свою жизненную ситуацию, а 73% оценили положительно или нейтрально положение в стране.
Это позволяет говорить, что ситуация в целом выправлена: люди чувствуют себя вполне комфортно и считают, что в стране всё складывается так, как нужно, считают эксперты ВЦИОМа.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что "Левада-центр" провел опрос, согласно которому 64% россиян уверены в особой исторической роли русского народа. И это при том, что в 1992 году так считали только 13% жителей страны.
Считают, что русский народ такой же, как другие, 32% россиян. Около 82% опрошенных посчитали, что "Россия должна сохранить за собой роль великой державы".
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