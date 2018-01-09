Роспотребнадзор предложил ограничить солнечный свет для горожан

В Москве в новостройках снизят нормы инсоляции, если в силу вступят поправки в Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Они касаются требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях столицы и подготовлены Роспотребнадзором.

Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. По нему нормы инсоляции снижены на два месяца. Допускается, что свет должен непрерывно проникать в квартиры в период с 22 апреля по 22 августа (в ранней редакции — с 22 марта до 22 сентября) в течение минимум 2 часов в сутки.

Но снижение нормы касается не только Москвы, а и всех городов России, расположенных в пределах пояса центральной зоны, ограниченной с севера 58 градусами северной широты, а с юга — 48 градусами северной широты.

В документе есть уменьшение нормативов непрерывного освещения детских площадок на полчаса в день, с 3 до 2,5 часа.

А в значениях нормативов норм температуры, влажности и скорости движения воздуха в помещениях зданий в новой редакции документа в части температуры добавлена графа "оптимальная". Значения температуры воздуха в этой графе находятся "внутри" более широкого диапазона значений прежнего СанПИНа, которые названы "допустимыми".

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