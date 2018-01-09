Российские школы закроют за завышение результатов экзаменов

Рособрнадзор намерен в наступившем году опубликовать список школ, которые завышают оценки всероссийских проверочных работ.

Фото: Минкомсвязи Россиии

"Мы направили в регионы результаты нашего анализа объективности проведения Всероссийских проверочных работ школами. Из наших данных руководителям на местах ясно, где слабые места и с чем надо работать. В 2018-м году назовем открыто те школы, где ситуация с объективностью не улучшится", — цитирует руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова "РГ".

Глава Рособрнадзора уже отмечал, что в 2016 году примерно 50% школ показало необъективные результаты всероссийских проверочных работ, а в 2017-м — 40%. Он также отмечал, что в 2018 году ведомство начнет оценивать эффективность работы директоров школ. Оценка будет проводиться с учетом результатов деятельности школы, а также объективности проведения всероссийских проверочных работ и единых госэкзаменов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что специалисты Рособрнадзора пришли к выводу, что результаты ЕГЭ должны учитываться при выдаче медалей по окончании школы.

По мнению председателя Совета, ректора Московского городского педагогического университета Игоря Реморенко, степень объективности ЕГЭ в настоящее время настолько высока, что стоит рассмотреть возможность синхронизации медалей с результатами единого государственного экзамена.

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