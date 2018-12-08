Перечислены самые распространенные профессии в России

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по образованию и науке Вячеслав Никонов рассказал, какие профессии на территории страны являются самыми распространенными.

Так, оказывается, больше всего россиян трудятся продавцами и водителями. Вячеслав Никонов, что любопытно, посчитал этот факт несколько тревожным. Так, по его словам, в Сколково уже давным-давно ездят автомобили, что управляются искусственным интеллектом. Поэтому, подчеркнул глава комитета Госдумы РФ по образованию и науке, профессию водителя можно считать пережитком прошлого. Она "явно уходящая", подчеркнул Вячеслав Никонов.

Никонов также нашелся, что сказать по поводу профессии продавца. Он указал на то, что в некоторых крупнейших западных компаниях, занимающихся торговлей, продавцов уже давно нет. Их, указал Никонов, давно уже заменили роботы или, на худой конец, курьеры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, в каких регионах Российской Федерации самые высокие и самые низкие зарплаты. Так, оказалось, что самые высокооплачиваемые россияне трудятся на Чукотке и в Магаданской области. А вот жители Кабардино-Балкарии и Псковской области, например, похвастаться высокой заработной платой, к сожалению, не могут.

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