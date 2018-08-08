Депутаты предложили школьникам гулять вместо домашних заданий

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с интересным и неординарным предложением. Так, парламентарий заявил, что, по его мнению, домашние задания задавать школьникам не стоит.
Вместо скучных уроков Борис Чернышов хочет, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе — гуляли, играли в спортивные игры, активно проводили время. По его словам, во всем мире происходит практика отказа от домашних заданий. Они, заявляет Чернышов, на сегодняшний день никому не нужны.
Из-за повышенной нагрузки у многих детей появляются апатия и незаинтересованность к учебному процессу, считает заместитель председателя Комитета Госдумы. Игра в футбол или прогулка по скверу окажет гораздо более благоприятное воздействие на ребенка, нежели зубреж материала в душной маленькой комнате. По мнению Бориса Чернышова, это может серьезно влиять на несформировавшийся детский организм и серьезно навредить здоровью ребенка.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство Российской Федерации раздумывает над переходом российских школ на 12-балльную систему оценки учащихся. По мнению некоторых экспертов в сфере образования, нынешняя система оценки знаний учащихся — прошлый век.
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