Депутаты предложили школьникам гулять вместо домашних заданий

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с интересным и неординарным предложением. Так, парламентарий заявил, что, по его мнению, домашние задания задавать школьникам не стоит.

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Вместо скучных уроков Борис Чернышов хочет, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе — гуляли, играли в спортивные игры, активно проводили время. По его словам, во всем мире происходит практика отказа от домашних заданий. Они, заявляет Чернышов, на сегодняшний день никому не нужны.

Из-за повышенной нагрузки у многих детей появляются апатия и незаинтересованность к учебному процессу, считает заместитель председателя Комитета Госдумы. Игра в футбол или прогулка по скверу окажет гораздо более благоприятное воздействие на ребенка, нежели зубреж материала в душной маленькой комнате. По мнению Бориса Чернышова, это может серьезно влиять на несформировавшийся детский организм и серьезно навредить здоровью ребенка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство Российской Федерации раздумывает над переходом российских школ на 12-балльную систему оценки учащихся. По мнению некоторых экспертов в сфере образования, нынешняя система оценки знаний учащихся — прошлый век.

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