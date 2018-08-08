Власть разрешит россиянам референдум о пенсионной реформе

Туман и неопределенность по поводу будущего непопулярной в народе пенсионной реформы, возможно, рассеются в самое ближайшее время. Так, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации одобрила сразу несколько заявок на проведение референдума о повышении пенсионного возраста.
Заявки, по словам представителей ЦИК, были оформлены и поданы по всем правилам и всецело соответствуют нынешнему законодательству. Их подали партия КПРФ, инициативная группа под патронажем кандидаты в мэры Москвы Ильи Свиридова, а также активисты из Подмосковья.
Вопрос, который предлагается вывести на референдум, звучит следующим образом: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".
Теперь, согласно закону, Центральная избирательная комиссия обязана в течение десяти суток принять решение, возможно ли вынести данный вопрос на референдум.
Напомним, что законопроект о повышении пенсионного возраста российское правительство внесло в середине июня. Предлагается поэтапно повысить возраст выхода на пенсию — до 65 лет для мужчин до 63 для женщин. Несмотря на недовольство абсолютного большинства граждан России и массовые протестные митинги закон уже прошел первое чтение в Государственной думе.
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