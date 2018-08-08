Москва и Питер оказались на дне транспортного рейтинга

Международная компания Expert Market составила рейтинг городов согласно удобству, доступности и популярности их общественного транспорта.

Первое место рейтинга занял французский город Ницца. Жители его в среднем тратят всего лишь несколько десятков часов в год на пробки, а также меньше часа на дорогу до работы и обратно. Проездной на месяц в Ницце стоит чуть больше 1 % от средней заработной платы.

Второе место занял эквадорский город Куэнка, тройку замкнул испанский Бильбао. Дальше располагаются Тулуза из Франции и Катания из Италии.

Всего в список вошли 74 города. Россия представлена в нем всего лишь двумя городами — Москвой и Санкт-Петербургом, но и они даже не середняки в нем, а уверенные аутсайдеры. Так, Москва занимает 47-ую строчку рейтинга, а культурная столица и вовсе плетется, что говорится, в хвосте — на 59-ом месте. Несмотря на разницу в размерах городов, жители двух российских столиц тратят примерно одинаковое время на поездку в одну сторону: около 70 минут.

Санкт-Петербург также уступает Москве и в доступности общественного транспорта. Так, петербуржец на проезд тратит в среднем в два раза больше, нежели москвич. Но, что логично, в городе на Неве гораздо меньше пробок — за год жители Санкт-Петербурга проводят в заторах чуть больше пятидесяти часов, а жители Москвы чуть ли не все сто.

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