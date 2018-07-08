Россияне считают, что в стране стало меньше неблагополучных семей

Половина россиян не знакома с неблагополучными семьями. Таковы итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Исследование показало, что 45% опрошенных знакомы с такими семьями, причем почти у 30% их крайне мало, лишь у 16% большинство. По их мнению, главный критерий, по которому они отнесли семью к такой категории, — низкий уровень жизни и отсутствие финансовых ресурсов.
Те же, кто лично не знаком с такими людьми, полагают — корень всех бед в зависимости (49%), низком уровне жизни (19%) и безработице (6%).
Результаты опроса прокомментировал руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин. Он отметил, что традиционно считающиеся факторами неблагополучия домашнее насилие и алкоголизм ушли на второй план. Так случилось из-за того, что общество перебарывает эти беды.
Отметим, что исследование прошло в начале июля, специалисты общались по телефону с совершеннолетними гражданами.
В этом контексте стоит отметить, что сегодня в России отмечают День любви, семьи и верности. Это один из самых молодых праздников в стране (ему 10 лет). В этот же день РПЦ вспоминает святых Петра и Февронию, которых издревле считали покровителями семьи и брака.
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