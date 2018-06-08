"Поехали, дед": полицейский унес на спине старика-пенсионера (видео)

Немощный старик на дрожащих ногах медленно переходил оживленную дорогу в городе Мяньяне (Китай). Автомобильное движение замерло. Все ждали, когда мужчина справится с трудной для себя задачей. Даже палочки в обеих руках не могли ускорить его движение. И так бы все и продолжалось еще много времени, когда каждая секунда казалась бы автомобилистам вечностью, если бы не пришедший на помощь старичку представитель дорожной полиции.
Китайский "дядя Степа" взвалил мужчину на спину и быстро перенес его через дорогу.
Трогательное видео опубликовало издание The Daily Telegraph.
Между тем, если старение тела - процесс неизбежный (хотя и на него можно влиять), не менее важно сохранять в тонусе наши мыслительные способности. Оказывается, это вполне возможно. Как рассказывала "Правда.Ру", если соблюдать следующие рекомендации, процесс старения мозга можно существенно замедлить.
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