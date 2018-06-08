Статистика: в России стало вдвое меньше алкоголиков

Не зря пьянству в России дали бой. Результаты по многим позициям превзошли все ожидания. В частности, с 2005 года заболеваемость алкоголизмом снизилась в два раза. Таковы данные, представленные Минздравом.

Фото:Fotodom.ru/Коммерсантъ

Цифры показывают, что встреченные изначально со скепсисом меры по ограничению продажи спиртных напитков и пропаганде здорового образа жизни оказались действенными. Так, например, диагноз "алкоголизм" стал появляться в медицинской карточке россиян реже на 55 процентов, а "белая горячка" — на 74 процента.

С 2005 по 2017 годы резко снизилось число пациентов, которым диагноз "алкоголизм" был поставлен впервые. Цифра уменьшилась на 55 процентов против 2005 года и на 11 процентов относительно 2016 года.

Статистика по алкогольным психозам ("белой горячке") имеет ту же тенденцию (на снижение количества эпизодов заболевания).

Между тем общее потребление алкоголя в пересчете на этиловый эквивалент на душу населения с 2005 по 2017 год снизилось в два раза, до 10 литров на человека.

Что касается ограничительных мер, препятствующих чрезмерному употреблению алкоголя, эффективен оказался принятый в 2017 году приказ Минздрава, ограничивший объем тары со спиртовыми настойками, запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в торговых автоматах, распространение системы госучета ЕГАИС на лекарственные препараты и медицинские изделия, ограничение продаж спиртного в ночное время, увеличение размеров акциза на все виды алкоголя.

Говоря об информационной атаке на нездоровый образ жизни, результаты также впечатляющие. Десять лет назад процесс принятия горячительного считался необходимым атрибутом "продвинутого" образа жизни, теперь же среди примет успешности — велосипед, стильный костюм для пробежки в парке, всевозможные гаджеты для занятий спортом, а также контейнеры со здоровым питанием, которые "прогрессивные граждане" не стесняются брать с собой везде, даже в офисы.

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