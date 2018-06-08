СМИ: тайны ГУЛАГ уничтожают по секретному приказу

Информация о репрессированных в СССР уничтожается. Это происходит из-за межведомственного приказа 2014 года. Разобраться с ситуацией призвал советника президента Михаила Федотова директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Фото: википедия

По его словам, бездействие повлияет на изучение прошлого страны: жизни лагерей и информации о репрессированных. Директор пояснил, что если заключенные погибали в лагере, то их дело должно было храниться бессрочно, если же им удавалось выйти на свободу, то от дела избавлялись, сохранялась лишь карточка. В ней были фамилия, имя, отчество и дата, когда человек освободился.

Информацию об уничтожении картотек музей получил от исследователя Сергея Прудовского. Когда он искал информацию о сосланном в магаданскую землю, то узнал от местного УМВД, что дело было уничтожено еще в 1955, также поступили и с архивной карточкой. Исследователь спросил, почему так произошло. Руководитель местного информационного центра УМВД Михаил Серегин пояснил, что сотрудники руководствовались служебным приказом от 12 февраля 2014 года. На его основании документ должен храниться до момента, когда осужденному исполнится 80.

Прудовский пояснил, чем так важны эти архивы: там есть информация, которую не найти в ФСБ или госархиве — где отбывал наказание человек, переводили ли его из одного лагеря в другой и самое главное — выжил ли он. По словам специалиста, неизвестно точно, сколько советских граждан подверглось репрессиям. "Мемориал" заявляет, что цифра может достигать двенадцать миллионов.

Федотов в диалоге с "Коммерсантом" заявил, что разберется в ситуации и будет отстаивать сохранение архивных материалов, так как в них содержатся важные исторические сведения. С их помощью можно воспрепятствовать фальсификации истории.

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