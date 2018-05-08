8 мая российская Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства.
Как пишет РИА Новости, "за" это назначение проголосовали 374 депутата (83,1%) при необходимых 226 голосах, "против" высказались 56 человек.
Фракция ЛДПР и "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия" - высказались против. Кандидатуру Дмитрия Медведева ранее предложил президент, отметив, что Медведев "возглавлял правительство в сложные годы".
"Несмотря на эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные экстренные задачи, но и при этом сохранить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу", - подчеркнул Путин, призвав депутатов утвердить Медведева главой кабмина.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что накануне президент встретился с членами правительства и поблагодарил правительство за работу.
"Кабмин работал достойно, как настоящая команда, и в этом огромная заслуга председателя правительства Дмитрия Медведева", - заявил Путин. Он отметил, что прошедшие шесть лет были "весьма насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарными событиями - как в стране, так и в мире".
Президент также назвал главную задачу правительства на ближайшие годы - повышение реальных доходов граждан. Путин отметил, что для этого сейчас сложилась хорошая база.
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