Для большинства гетеросексуалов брак — естественное продолжение любовных отношений, однако последние исследования показали любопытные цифры. Оказывается, канадцы на сегодняшний день менее заинтересованы в "затягивании удавки на шее", чем когда-либо прежде.
Канадский Институт Ангуса Рейда провел онлайн-опрос более 1500 человек, чтобы проследить актуальное отношение к браку в современной Канаде. Пятьдесят три процента участников заявили, что узаконивание отношений — совсем не обязательный этап, даже если они готовы провести остаток жизни вместе, а каждый шестой участник признался, что и вовсе не считает брак привлекательным.
Институт обнаружил корреляцию между позицией, которую занимают опрошенные, и их собственным брачным статусом.
Например, большинство из тех, кто находится в гражданских отношениях, фактически являются сожителями (68 процентов), считают брак неважным.
По словам исполнительного директора института Шачи Курля, одной из причин такого изменения отношения является тот факт, что жизнь с партнером вне брака стала социально приемлемой.
"Поколение назад идея совместного проживания считалась жизнью во грехе, — объяснила она. — Социальное табу, связанное с тем, чтобы быть вместе и не иметь тому официального подтверждения, теперь исчезло".
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