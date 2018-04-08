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Источник Правда.Ру

В США котенок официально принят на работу в отдел полиции

Общество

Отделение полиции американского города Трой взяло на работу котенка. Необычный сотрудник прошел конкурсный отбор и был выбран из шести кандидатов, пишет местный портал MLive.

В США котенок официально принят на работу в отдел полиции. В США котенок официально принят на работу в отдел полиции

В "собеседовании" приняли участие пятеро котят и одна кошка из приюта для животных. Также стражи порядка долго наблюдали за поведением животных в участке.

Теперь самый подходящий для службы кот сможет приступить к работе, но только через пару недель. Пока он слишком мал и весит всего 450 грамм.

Кота будут привлекать к социальной работе с населением и участию в общественных мероприятиях. Также от его имени будут публиковаться сообщения на страницах отделения в социальных сетях.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что кот, которого нагло обворовал опоссум, стал звездой Интернета.

В Сети стала популярной фотосессия домашнего кота, у которого нагло ест из миски забежавший в дом опоссум. Незваный гость поглощает кошачий корм, чем вызывает у кота шок, возмущение и растерянность.

Кот ждет, что ему поможет хозяин, но тот увлечен фотографированием. Домашний любимец пытается вежливо объяснить гостю, что миска не его, но тот не обращает на котофея никакого внимания.


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Темы кот полиция котенок полицейский
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