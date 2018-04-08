Редкое видео: рысь победила в смертельной схватке с гремучей змеей

Смертельная схватка североамериканской рыси и гремучей змеи произошла на проезжей части неподалеку от одного из частных домов в штате Аризона. Жители записали видео. Оно опубликовано на портале Jukin Media.
Битва длилась около минуты. Победила рысь, которая ушла с добычей в зубах.
"К счастью, мы находились в машине. Если бы мы шли пешком, я бы точно не стала подходить поближе, а просто убежала. Оказаться в такой момент между ними — последнее, чего бы я хотела", — сказала одна из очевидиц события.
Рысь невосприимчива к яду гремучей змеи, поэтому, даже если змея укусила бы ее много раз, хищнику ничего не грозило.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что селфи с гремучей змеей обошлось американцу в больничный чек на 150 тысяч долларов.
Тодд Фасслер разгуливал по улицам чудесного американского городка Сан-Диего и внезапно увидел в кустах гремучую змею. Мужчина захотел с ней сфотографироваться и вытащил рептилию из ее укрытия. Пока Фасслер налаживал возможности своей камеры, змея укусила его.
"Мое тело жутко трясло, меня шатало из стороны в сторону. Глаза закатились, язык выпал изо рта, а руку парализовало", — придя в себя, рассказал потерпевший.
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