Не заслужили: все министры Польши вернут премии за прошлый год

Все члены правительства Польши приняли решение добровольно вернуть премии за 2017 год. Заявление об этом сделал председатель постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин, сообщает издание Onet. pl.

Чиновника спросили, какое наказание грозит тем министрам, которые не вернут деньги, на что он ответил, что наказания не будет.

"Нет смысла говорить о таких последствиях, потому что каждый вернет деньги — это было общее решение министров", — заявил Сасин.

И добавил, что эти деньги будут направлены на благотворительность.

История с премиями министров родилась в декабре 2017 года. Тогда была обнародована таблица с общей суммой вознаграждений, полученных чиновниками за год. Годовые суммы премий польских министров составили от 26 тысяч до 40 тысяч евро. Эта информация вызвала возмущение оппозиции.

На уходящей неделе вопрос премий поднял президент правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Он анонсировал законопроект об уменьшении оплаты труда польских депутатов, сенаторов, а также представителей центральной и местной власти на 20%.

Качиньский также подверг критике министерские премии, призвав членов правительства перевести деньги на благотворительность. По его словам, объяснения должностных лиц по этим премий "не удовлетворило польское общество".

Против этой инициативы публично выступила только экс-глава польского правительства Беата Шидло. Она заявила, что чиновники заслужили эти денежные награды.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что украинские гастарбайтеры вывели из Польши 16 млрд злотых. Польские власти выступили с заявлением, что объем перечислений домой украинских рабочих вырос в 2017 году более чем в полтора раза.

Во время XI форума Европа-Украина в городе Жешув прозвучало, что "если в 2016 году украинские рабочие перечислили домой 8 млрд злотых, то последние данные нашего центрального банка показывает, что в 2017 году было перечислено уже 13 млрд злотых — это около 100 млрд гривен".