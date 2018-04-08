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Источник Правда.Ру

В пасхальных богослужениях приняли участие более 4,3 млн россиян

Общество

В России прошли более 11,5 тысячи пасхальных богослужений. В них приняли участие свыше 4,3 млн человек, сообщает ТАСС.

В пасхальных богослужениях приняли участие более 4,3 млн россиян. В пасхальных богослужениях приняли участие более 4,3 млн россиян
Фото: foto.patriarchia.ru

Порядок на пасхальных мероприятиях в России обеспечили более 56 тысяч полицейских. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ночь с 7 на 8 апреля более чем в 7,4 тысячи населенных пунктах Российской Федерации состоялось свыше 11,5 тысячи богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, в которых приняли участие более 4,3 млн человек", — сказала Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники органов внутренних дел несли службу во взаимодействии с Росгвардией, а также работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и общественных формирований и казаками.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на девятый день после Светлого Христова Воскресения, во второй вторник после Пасхи православные христиане празднуют день светлого поминовения умерших — Радоницу. Придя на кладбище, мы снова и снова вспоминаем победу Спасителя над смертью и радуемся тому, что разлука наша не вечна. Как провести этот день по-христиански и не скатиться в язычество? Читайте здесь.


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Темы Пасха Россия праздник православие
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