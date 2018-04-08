В пасхальных богослужениях приняли участие более 4,3 млн россиян

В России прошли более 11,5 тысячи пасхальных богослужений. В них приняли участие свыше 4,3 млн человек, сообщает ТАСС.

Фото: foto.patriarchia.ru

Порядок на пасхальных мероприятиях в России обеспечили более 56 тысяч полицейских. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ночь с 7 на 8 апреля более чем в 7,4 тысячи населенных пунктах Российской Федерации состоялось свыше 11,5 тысячи богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, в которых приняли участие более 4,3 млн человек", — сказала Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники органов внутренних дел несли службу во взаимодействии с Росгвардией, а также работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и общественных формирований и казаками.

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