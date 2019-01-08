Украина обогнала Россию в рейтинге "безвизовых паспортов"

В интернете появился рейтинг стран, которые оценивались по признаку возможности граждан выехать в другое государство без визы. Данный рейтинговый список появился на сайте консалтинговой компании Henley & Partners.
Россия оказалась на 48 месте с 119 странами, куда нет необходимости оформлять визу для посещения. За прошлый, 2018 год, количество этих стран увеличилось на 9. Обогнать нашу страну и оказаться на 41 позиции данного рейтинга удалось Украине. Граждане Украины могут посетить без визы 128 стран мира. Белоруссия опустилась на 66 место с количеством в 77 безвизовых стран.
Почти в 10 лучших удалось попасть странам бывшего СССР: 11 место получили Латвия и Литва. Воспользоваться лишь загранпаспортом для путешествий граждане этих прибалтийских стран могут в 180 государствах мира. На первом месте оказалась Япония, без оформления визы ее гражданам открыто 190 стран. Далее в рейтинге идет Сингапур и Южная Корея. Третье место поделили между собой два европейских государства — это Франция и Германия.
Ранее Правда. Ру писала о том, что правительство Российской Федерации утвердило список стран, граждане которых могут приезжать на российский Дальний Восток без виз.
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