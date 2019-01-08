Музей не работает. Владимир Путин не смог попасть в Эрмитаж

Президент Российской Федерации Владимир Путин пожаловался, что не смог попасть в один из главных музеев нашей страны Эрмитаж. Об этом он рассказал главе Калининградской области.
Владимир Путин прибыл на заседание в город Калининград сегодня, 8 января. Главным вопросом для обсуждения стало создание культурно-образовательных и музейных комплексов в российских регионах. На совещании президент привел личный пример. За день до этого глава государства побывал в Санкт-Петербурге, где захотел посетить Эрмитаж, однако не смог этого сделать не из-за собственной загруженности, а из-за графика работы музея. По понедельникам Эрмитаж не принимает посетителей и закрыт на выходной.
Владимир Путин обратился к главе Калининградской области Антону Алиханову с заявлением, что непременно посетил бы филиал Эрмитажа в Калининграде, если бы он был и проблемы, возникшей в Санкт-Петербурге, уже не было. Данный призыв относился не только к Калининградской области, но и к другим городам. Появление филиалов крупных музеев в регионах может поспособствовать повышению культурной эрудированности граждан России.
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