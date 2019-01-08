Канадский журналист признал россиян непьющей нацией

Канадские СМИ изучили историю борьбы России с алкоголем за последние годы. По мнению зарубежных журналистов, Россия стала практически непьющей страной.

Журналисты из Канады проанализировали данные, собранные 12 лет назад, отметив, что россияне употребляли около 15 литров алкогольных напитков на человека в год, но сейчас данный показатель снизился почти до 10 литров. В скором времени Россия может оказаться на одном уровне с Францией и Германией.

Еще 10 лет назад Россия была на 4 месте в рейтинге самых пьющих стран мира, однако сейчас ситуация кардинально изменилась и мы занимаем 14 позицию в том же рейтинге. За десятилетие доля употребления крепкого алкоголя снизилась на 31%, что говорит об участившихся случаях отказа россиян от водки.

Репутация России, как одной из самых пьющих стран мира, стала постепенно улучшаться с 2005 года, считают в канадских СМИ. Правительство государства начало борьбу с алкогольной зависимостью страны. Среди основных мер, которые могли привести к значительному улучшению журналисты отмечают запрет на продажу алкоголя в ларьках и продуктовых магазинах после 23:00.

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