Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"

Писательница, поэтесса, драматург и общественный деятель Мария Арбатова встречает наступающий год с семьей и переживает за свой народ.

— Что касается отдыха, когда все уедут в теплые края, телефон перестанет звонить все время, и я это называю отдыхом. Я имею в виду, не когда уедут члены моей семьи, а когда уедет весь деловой сегмент общества. Вместе с ними уедут дорожные пробки. Я смогу хотя бы погулять по Москве, чего мне очень не хватает. Накануне Нового года я обычно провожу кучу времени в пробках.

В следующем году хочу закончить большой-большой роман. Главная героиня — выдуманная телеведущая начала 1990-х, поскольку я очень хорошо знаю и эту среду, и политическую ситуацию. В общем, получится какой-то многотомник, потому что я начала его писать 20 лет назад, положив затем в долгий ящик. Я очень надеюсь, что в следующем году смогу его отдать издателям.

— На вашем финансовом благополучии отразится повышение НДС?

— Я про это вообще ни секунды не думала. За мои издания налог платит издатель. Если меня приглашают провести творческий вечер, за меня тоже платит издатель. В области авторского плана закон не менялся.

В целом, конечно, есть вещи напрягающие, которые принес этот год. Меня очень напрягает пенсионная реформа. Я считаю это плевком в лицо своему народу. Притом, что я сама на пенсии уже шесть лет. Я считаю, что это путь к социальному взрыву. И если население это проглотит, то с ним уже можно делать все, что угодно.