Как найти в себе силы и начать работать после новогодних каникул

Долгожданный отдых может наложить негативный побочный эффект на рабочее настроение. Ведь после праздника и веселья думать о рабочих обязанностях совсем неохота.
"Правда.Ру" заинтересовалась этим вопросом и задала его врачу-психиатру, врачу-психотерапевту высшей категории, психологу Александру Федоровичу.
Александр Михайлович пояснил редакции "Правды.Ру", что не стоит относиться к этому как к большой проблеме. Наиболее часто такое чувство возникает у тех людей, которые бросаются в отдых, "как в омут с головой".
"Это признак такой некой психологической дезорганизованности, отсутствия структуры, то есть это характерно для людей, у которых структуры нет, которые спонтанны, которые, как волны, безграничны, для которых праздник — это праздник-праздник, а работа всегда в тягость, и от этого все проблемы и возникают", — рассказал "Правде.Ру" Александр Федорович.
Психолог пояснил, что из состояния отдыха нужно выходить также постепенно, как и при входе в это состояние.
"Например, поставить себе будильник, уже попытаться проснуться по времени. Можно открыть рабочую почту и посмотреть, не упало ли туда что-нибудь, не повисло ли что-нибудь с прошлого декабря, в прошлом месяце. Можно созвониться с кем-то из коллег, спросить, кто чем занимается, и уже вот этот вброс сделать: "Да-да, скоро работа, мы уже скоро увидимся на рабочем месте". То есть можно начать совершать какие-то действия, которые характерны для рабочего периода. В принципе, за пару дней до того, как начнутся рабочие дни, вполне достаточно", — поделился с редакцией "Правды.Ру" Александр Федорович.
Психолог порекомендовал не принимать психоактивные вещества тем людям, для которых работа — это стресс. То есть отказаться от алкоголя, кофе и более сильных веществ, для того чтобы не перебивать здоровый сон, который поможет восстановиться после тяжелого рабочего дня.
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Фото: mil.ru
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