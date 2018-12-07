За пиры Цеповяза главу УФСИН наказали выговором

Осенью 2010 года организованная преступная группировка убила в станице Кущевской 12 человек. В числе участников банды, отправленных за решетку, числится Вячеслав Цеповяз. Вот только живет он в тюрьме чуть ли не лучше, чем некоторые законопослушные россияне.
Так, в сети Интернет гуляют видеоролики и фотоснимки, что запечатлели внутреннее убранство комнаты, где Цеповяз отбывает свое наказание. В довольно просторной и уютной комнате он сидит за столом в окружении других людей, вероятно, тоже "осужденных". В комнате, отметим, есть мягкая мебель и телевизор. Не стесняясь камеры, кто-то из присутствующих заявляет, что в комнате недавно сделали ремонт.
Ряд средств массовой информации тут же заявил, что эта комната и есть камера Вячеслава Цеповяза. Но в российском УФСИН эту информацию опровергли. По словам представителей ведомства, это всего-навсего "комната психологической разгрузки".
Но, несмотря на собственное же опровержение, УФСИН все-таки инициировал масштабную проверку своего ведомства в Амурской области. Именно там, отметим, содержится Вячеслав Цеповяз. И какие-то нарушения, судя по всему, нашли. Так, пресс-служба УФСИН сообщила о том, что начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области и ряд других сотрудников наказали строгим дисциплинарным выговором.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что председатель ОНК Наталья Охотникова в одном из комментариев в Instagram назвала Вячеслава Цеповяза "меценатом" и "потомственным фермером". Председатель Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Вадим Горшенин считает, что проблема не ограничивается неуместным комментарием Охотниковой. На его взгляд, ситуация гораздо серьезнее, чем кажется.
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