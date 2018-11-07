Соцопрос: меньше половины взрослых россиян верят в достойную жизнь

Социологи решили выяснить, чего больше всего боятся жители России. Выяснилось, что опасаются россияне многого.

Так, оказалось, что больше всего жителей России беспокоит потеря работы или же снижение заработной платы. Целая четверть опрошенных призналась социологам, что это их главные страхи. Чуть меньше — 21,5 % — заявили о том, что всерьез опасаются резкого ухудшения экологической ситуации в стране. Также россиян очень сильно беспокоит низкий уровень жизни в их населенном пункте и невозможность выражать свои политические взгляды — об этом социологам заявили 16 % и 15 % соответственно.

Любопытно, что чем старше становятся россияне, тем меньше у них надежд и стремлений. Так, больше половины россиян, что перешагнули рубеж в 55 лет, не верят в возможность самореализации и то, что когда-либо достигнут того уровня жизни, о котором мечтают. В возрасте от 25 до 34 лет, например, отметили социологи, пессимистов в два раза меньше.

Также положением на рынке труда и своей профессией в большей степени довольны молодые люди. У людей старше 45 лет настроения в этой связи гораздо хуже.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские социологи и научные сотрудники провели любопытное исследование. В ходе его выяснилось, что добрая половина жителей России в некоторых случаях всецело и полностью одобряет применение действующей властью грубой физической силы.

Фото: Fotodom. ru

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