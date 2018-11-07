Растет количество россиян, разрешающих власти насилие

Социологи и научные сотрудники провели среди россиян любопытный опрос. Специалисты пытались выяснить, как жители Российской Федерации относятся к тому, чтобы действующая власть в тех или иных случаях применяла против своих граждан грубую физическую силу.
Исследование проходило следующим образом. Специалисты предлагали респондентам представить себя на месте полицейского, солдата, тюремщика или же, например, юриста, и решить, насколько оправдано применение насилия в том или ином случае.
Результаты исследования оказались более чем любопытными. Так, 43 % опрошенных считают, что полицейскому можно применить грубую физическую силу против грабителя, вырвавшего у женщины сумочку. Столько же россиян сочли нужным применить пытки в отношении маньяка, что скрывает местоположение похищенных им детей. 11 % принявших участие в исследовании россиян заявили, что можно применить насильственные действия в отношении заключенного, что отказывается выходить на работу. 12 % респондентов согласились с тем, что власти можно применять физическую силу против участников несанкционированных мирных митингов и демонстраций.
Социологи отмечают, что в общем и целом количество россиян, допускающих применение силы со стороны государства, увеличилось по сравнению с показателями прошлого года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что русские жители Великобритании, оказывается, боятся своих соотечественников. Они считают, что добрая половина из них — тайные агенты российского правительства.
Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ
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