Bloomberg: лайнеры Boeing-737 Max могут спикировать в любой момент

Корпорация Boeing отправит авиакомпаниям, что используют их технику, предупреждения о том, что в их самолетах возможны серьезные неполадки с системой управления.

Об этом сообщает новостной портал "Bloomberg".

Согласно предоставленной новостным порталом информации, из-за проблем с системой управления, которые выявила компания, новенькие Boeing 737 MAX во время полета могут внезапно спикировать. Дело в том, что самолеты данной модели в некоторых нештатных ситуациях запрограммированы на то, чтобы резко опускать свою носовую часть.

Отметим, что к такому выводу корпорация Boeing пришла после расследования трагедии с индонезийским Boeing 737 авиакомпании Lion Air, рухнувшим недавно в Индонезии. Ранее "Правда.Ру" писала об этой трагедии. Воздушное судно не провело в воздухе и пятнадцати минут, рухнув в море. Никому из 189 человек, находившихся в этот момент на борту, выжить не удалось. Самолету не было и года.

Ранее "Правда.Ру" также писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко выставил на торги свой старенький президентский борт. Выручить с его продажи он хочет два миллиона долларов — именно такая сумма первоначального лота. Глава государства пользовался им с 1995 года.

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