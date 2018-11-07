Росздравнадзор отзывает 8 миллионов ядовитых таблеток от давления

Федеральная служба Росздравнадзора отзывает поступившие на продажу в Россию 8 миллионов ядовитых таблеток от давления.
Дело в том, что в них содержится гепатотропный яд. Опасен он тем, что может вызвать у того, кто эти таблетки принимает, онкологические заболевания. При разовом употреблении, уточнили в ведомстве, никакого вреда здоровью не будет, но при систематическом же яд этот может вызвать серьезные пагубные последствия для человеческого организма.
Специалисты Росздравнадзора отметили, что ситуация более чем серьезная. Опасные для здоровья граждан препараты уже попали на прилавки аптек и магазинов в 16 российских регионах. В данный момент Росздравнадзор делает все возможное, чтобы совместно с местными властями в кратчайшие сроки отозвать опасное лекарство из продажи.
Отмечается, что в Россию ядовитые таблетки от давления попали из Китая. Скорее всего, отмечают эксперты, гепатотропный яд попал в таблетки из-за брака на производстве или неудачной смены технологии производства. Не отрицают специалисты и простого злого умысла.
А вот самый обычный аспирин — если он, конечно, не содержит в себе токсичных элементов — поможет в борьбе с раком. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что к такому любопытному выводу пришли дотошные ученые.
Фото: Минздрав РФ
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