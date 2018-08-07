Уклонистам от армии дадут "справку косилы" вместо военного билета

В России появится новая справка, ее будут выдавать людям, решившим не отдавать долг Родине. Поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" уже готовятся в Госдуме, планируется рассмотреть их осенью, а воплотиться в жизнь в следующем году.

Фото: Fotodom.ru

Стоит отметить, что практика уже существует, уже три года по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу справка "меняется" на военный билет. В ней указаны персональные данные, информация об образовании, категория годности к службе, отметка о ее прохождении. Нигде не прописано, что обладатель справки уклонился от службы в армии, однако, как считают авторы проекта, сам факт наличия такого документа должен насторожить работодателя.

Напомним, армейскую службу проходят до 27 лет, если до этого момента гражданину удалось избежать несения долга, то ему вручают билет с соответствующей записью. Кроме того, уклонение чревато штрафом до 200 000 рублей или в размере дохода за 1,5 года, принудительными работами до 2 лет, арестом до 6 месяцев и 2 годами колонии.

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