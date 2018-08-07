"Казна пустеет!": алкоголь разрешат продавать у школ

Минпромторг решил сократить расстояние от алкоголя до школ, больниц и детских садов. Соответствующее постановление направлено в кабинет министров. В нем сказано, что радиус, на котором запрещено торговать спиртным должен сократиться до 20-50 метров, отмечают "Известия".
Стоит отметить, что сейчас эта цифра 300 метров. Такая ситуация мешает бизнесу и уменьшает обороты. В министерстве отметили, что от детей алкоголь будут держать максимально далеко — 50 метров, для медицинских и спортивных заведений варьировать в рамках оговоренного диапазона.
В ведомстве также пояснили, что чрезмерные ограничения отрицательно влияют на законный бизнес. При этом "предыдущие метры" не помогли снизить употребление спиртных напитков, однако увеличили нелегальные точки. Кроме того, предлагается сделать одинаковыми размеры прилегающих территорий, т. к. это поможет минимизировать коррупцию.
С 2012 года регионы самостоятельно решают, каким будет "радиус трезвости": 10 или 300 метров.
Стоит отметить, что в Минздраве не поддерживают проект, утверждая, что выбранное расстояние научно не обосновано. Международные исследования показывают, сокращение мест, где продают спиртное, — это одна из наиболее эффективных мер, влияющих на снижение потребления алкоголя.
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