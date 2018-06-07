Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс

Российский публицист Захар Прилепин попросил у президента страны Владимира Путина охарактеризовать ситуацию и планы украинских властей в отношении ЛНР и ДНР.

По словам Путина, он надеется на то, что до провокаций дело не дойдет. В том случае, если это произойдет - последствия подобных действий скажутся в первую очередь на украинском правительстве.

Путин подчеркнул, что "нельзя запугать людей, которые живут в Донбассе, в ЛНР, ДНР. Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и дальше будем это делать. Действующее украинское руководство не в состоянии решить эту проблему. Как можно считать эту территорию своей и этих граждан своими - и при этом блокировать территорию и обстреливать ее?" .

По его словам, представители ОБСЕ постоянно фиксируют новые нарушения существующих договоренностей.

"Знаете, мне кажется, Украина вступает в новый политический цикл и ситуация усугубляется. Украина не может решить проблему ЛНР и ДНР - в том числе потому, что ей не нужны избиратели с этих территорий. Если и дальше украинские элиты будут действовать в своих личных интересах, продолжать грабить народ, ничего хорошего не выйдет. Мы продолжим содействовать тому, чтобы ситуация разрешилась в соответствии с Минскими договоренностями", - сообщил российский лидер.