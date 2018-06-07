Российский президент Владимир Путин в ходе "прямой линии" ответил на вопрос о том, будет ли Третья мировая война.
Путин напомнил своим собеседникам изречения Эйнштейна: «Я не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая война, но Четвертая будет вестись с помощью камней и палок».
По словам Путина, именно страх взаимного уничтожения является важнейшим фактором сдерживания. Он добавил, что "после Второй мировой мы живем в условиях глобального мира. Между ведущими военными державами установился стратегический паритет".
Ради сохранения этого паритета и требуется новое оружие" отметил глава государства. "Необходимо найти формы взаимодействия, отвечающие реалиям сегодняшнего дня. Пора сесть за стол переговоров", - добавил Путин.
На прямую "линию" с президентом России Владимиром Путиным поступило к настоящему моменту более 1,3 млн вопросов. В этом году ожидается полностью мультимедийная студия.
Напомним, 16-я прямая линия с президентом началась в 12:00.
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