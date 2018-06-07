Путин пообещал россиянам стабилизацию на рынке топлива

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал принятие дополнительных мер для стабилизации ситуации на рынке топлива.

Во время прямой линии с президентом 7 июня 2018 года Путин заявил, сто правительство уже приняло ряд решений по ограничению цен на бензин.

По его словам, которые приводит ТАСС, недопустимый рост цен на бензин стал результатом ряда ошибок в регулировании этой сферы.

"То, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно. Но надо признать: это результат неточного регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики", - пояснил Владимир Путин.

"К осени должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. Я буду следить за тем, чтобы на ситуацию не смотрели сквозь пальцы", - обещал глава государства.

"Правда.Ру" ранее писала, что руководитель российского Центробанка Эльвира Набиуллина давала пояснения о влиянии снижения акцизов на стоимость бензина.

Согласно мнению главы ЦБ, снижение этого показателя не уменьшит его стоимость.

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