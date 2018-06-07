Россиянам добавят один выходной для диспансеризации

В Совете Федерации предложили дать россиянам право на один оплачиваемый выходной строго для прохождения диспансеризации.

Раз в три года каждый работник сможет получить дополнительный оплачиваемый выходной, рассказал председатель Комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Именно она стал одним из авторов законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс, гарантирующих работникам предоставление времени для прохождения диспансеризации.

"Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: "хочу - не хочу", "пойду - не пойду". Особенно лицам старшего возраста, которые продолжают работать. При всестороннем осмотре выявляются серьезнейшие заболевания, которые если их вовремя не начать лечить, могут привести к печальным последствиям", - подчеркивает Рязанский.

По его словам, диспансеризация игнорируется большинством россиян, так как для посещения медицинского учреждения работникам приходится отпрашиваться у руководства, которое не всегда идет им на встречу. А брать отгул за свой счет и терять в заработке люди не хотят.

"Мы предлагаем предоставлять каждому работнику раз в три года (с такой периодичностью проводится диспансеризация) отгул с сохранением заработной платы", - уточняет Валерий Рязанский. В настоящее время законопроект готовится в Государственной думе к первому чтению.

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