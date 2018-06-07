Центробанк назвал молодежь угрозой пенсионной системе

Из-за того, что молодежь активно копит деньги, но тратит их на получение впечатлений и не ориентируется на будущее, могут возникнуть проблемы в пенсионной системе. Об этом рассказали в докладе Центробанка "Основные направления финансового рынка на период 2019-2021 годов".

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Граждане, которые родились с 1980-го по 2000-е годы, заботятся о сбережениях. Только тратят их «нерационально». Молодые люди распоряжаются средствами, полагаясь на собственные желания и мотивацию.

Они могут потратить большую сумму, чтобы удовлетворить внутренние потребности (например, поехать в путешествие). Их действия не ориентированы на перспективу, считают в ЦБ. Это может повлиять на баланс сбережений.

Кроме того, молодежь все больше пользуется благами для общего пользования (например, берут автомобиль на прокат). Поэтому они не заинтересованы в том, чтобы приобретать что-то самостоятельно. Такая тенденция может отразиться на росте экономики.

В ЦБ намерены плотнее взаимодействовать с представителями молодого поколения и найти способ работы с их «поведенческой иррациональностью».

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самая открытая и мобильная часть российского населения - молодежь, больше всего стремиться из своих регионов уехать в Москву и Санкт-Петербург. Россияне 17-21 лет массово покидают республики Северного Кавказа, дальневосточные и северные регионы и устремляются в две российские столицы, потому что здесь выше шансы поступить в хороший вуз, а после выпуска найти достойную работу.