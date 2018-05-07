Путин подписал особый указ о новой судьбе России

Сразу после инаугурации и внесения кандидата в премьеры, президент России Владимир Путин подписал новый "майский указ". Правда, на этот раз он всего один — зато в нем говорится о том, как будет жить Россия до 2024 года.

В указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" от правительства и чиновников требуется сделать рывок, который глава государства анонсировал в своем послании.

В частности, к 2024 году власть должна повысить продолжительность жизни в России до 78 лет, минимум вдвое снизить уровень бедности, а также ввести страну в пятерку крупнейших экономик мира. Также Путин потребовал каждый год "улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов российских семей".

Отметим, что критерием успешности работы власти и указанием для приоритетного исполнения в указе объявлены:

устойчивый естественный рост численности населения; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет);

обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

снижение в два раза уровня бедности;улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;

ускорение технологического развития страны, увеличение числа организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа;

обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;

вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%;

создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами

"Целью указа является прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России, увеличение численности населения и повышение уровня жизни, создание комфортных условий для проживания, а также условий для самореализации граждан",- сообщил Кремль.

СМИ также напоминают, что после вступления в должность президента в 2012 году, Путин подписал пакет "майских указов", которые были направлены "на развитие экономики и повышение уровня жизни жителей России". Частично они считаются выполнеными.

В свою очередь, Bloomberg сообщил ранее, что для выполнения новых "майских указов" (как выяснилось — одного особого указа) "запланировано увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру на 10 триллионов рублей за шесть лет".