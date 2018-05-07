Сразу после инаугурации и внесения кандидата в премьеры, президент России Владимир Путин подписал новый "майский указ". Правда, на этот раз он всего один — зато в нем говорится о том, как будет жить Россия до 2024 года.
В указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" от правительства и чиновников требуется сделать рывок, который глава государства анонсировал в своем послании.
В частности, к 2024 году власть должна повысить продолжительность жизни в России до 78 лет, минимум вдвое снизить уровень бедности, а также ввести страну в пятерку крупнейших экономик мира. Также Путин потребовал каждый год "улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов российских семей".
Отметим, что критерием успешности работы власти и указанием для приоритетного исполнения в указе объявлены:
"Целью указа является прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России, увеличение численности населения и повышение уровня жизни, создание комфортных условий для проживания, а также условий для самореализации граждан",- сообщил Кремль.
СМИ также напоминают, что после вступления в должность президента в 2012 году, Путин подписал пакет "майских указов", которые были направлены "на развитие экономики и повышение уровня жизни жителей России". Частично они считаются выполнеными.
В свою очередь, Bloomberg сообщил ранее, что для выполнения новых "майских указов" (как выяснилось — одного особого указа) "запланировано увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру на 10 триллионов рублей за шесть лет".
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