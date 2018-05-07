В стремлении приобрести замужний статус бразильянки не уступают российским женщинам. Это убедительно доказывает недавний инцидент, произошедший в бразильском штате Сан-Паулу. Девушка, летевшая на собственное бракосочетание, смогла выбраться из разбившегося при приземлении вертолета. Более того, она не получила ни единой царапины.
Случившееся было запечатлено на видео и опубликовано в СМИ. На кадрах видно, что при заходе на посадку вертолет резко развернулся и начал вращаться, затем он упал, а спустя недолгое время загорелся.
Внутри, кроме будущей новобрачной, находились пилот и два пассажира. Им тоже удалось спастись. Правда, в отличие от девушки, они получили незначительные травмы.
Трудно сказать, посчитала ли идеальной свою свадьбу героиня истории, но скучным этот день точно назвать не удастся ни ей, ни приглашенным. Интересно, а как этот незабываемый день хотели бы провести вы? Неважно, помолвлены ли вы впервые, собираетесь замуж во второй раз или являетесь "ветераном" свадебной церемонии — пофантазировать на тему свадьбы вашей мечты всегда увлекательно!
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