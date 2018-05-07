Революции не будет: россияне ждут от Путина денег и перемен

Подавляющее большинство россиян ждут от президента Владимира Путина перемен в России, при этом к Кремлю нет политических претензий - жителей страны беспокоят лишь социально-экономические проблемы.

Таковы результаты социологических опросов, проведенных к инаугурации президента "Левада-центром" и ВЦИОМ.

Как сообщили СМИ, по данным "Левады" опрошенные считают заслугой Путина "возвращение России статуса великой уважаемой державы", "стабилизацию обстановки на Северном Кавказе" и "удержание России от распада". Также россияне отмечают и оценивают "повышение пенсий и зарплат", "удержание России на пути реформ", "исправление последствий экономического кризиса 2008 года", "укрепление закона и порядка" и "сближение между странами СНГ".

Куда меньше, но все-таки считают успехами президента "реформы с большим вниманием к социальной защите населения", "возвращение населению утраченных при реформах средств" и "справедливое распределение доходов".

Из претензий к главе государства, по данным СМИ, чаще всего "упоминались проблемы, относящиеся к социальной сфере". В патерналистической стране, ожидающей от власти "отеческого" и даже социалистического гособеспечения, граждане недовольны "не справедливым" распределением доходов в интересах простых людей и слишком медленное и малое повышение зарплат, пенсий, стипендий и пособий. Кроме того, россияне требуют от власти "остановить спад производства" и "обеспечить укрепление закона и порядка".

В свою очередь ВЦИОМ, опубликовав данные своего опроса, заявил - около 90% россиян считают, что России сейчас нужны преобразования. При этом 59% требуют перемен в большинстве сфер.

"В обществе выражен запрос на преобразования: 59% опрошенных говорят о необходимости перемен в большей части сфер (во всех социально-демографических группах эта доля превышает 50%)", - говорится в итогах опроса.

"В ходе опроса ВЦИОМ в начале мая 82% респондентов сказали, что одобряют деятельность президента России. Общественный запрос, обращённый к нему - это запрос на глубокие перемены в жизни нашего общества. Именно от президента избиратели ждут перемен, которые должны пойти на пользу не узким группам, а широким слоям россиян", - пояснил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Политических претензий к Путину у большинства населения нет - российский народ не видит, не чувствует и не сталкивается с якобы "ущемлениями прав", в отличие от проблем с ЖКХ, социальной сферой или "работой-зарплатой",- ранее писал Politonline.ru.

"Общество, особенно в регионах прекрасно понимает - границы открыты, они могут критиковать кого угодно и где угодно, собираться и протестовать, открывать бизнес, зарабатывать",- уверены эксперты.

"Стоит добавить, что под "твердой рукой закона и порядка" российской общество, конечно же, понимает не "расстрельные тройки" и "черный воронок". Это, скажем так, вековая мечта о "свободе и безопасности",- отмечают они.