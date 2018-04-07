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Источник Правда.Ру

"Скорую" запретят вызывать без повода

Общество

В России предлагают узаконить понятие "необоснованный вызов скорой". Инициаторы законопроекта считают, что это позволит избежать ситуации вызова медиков без основательных причин, пишут "Вести. Медицина".

"Скорую" запретят вызывать без повода. Скорую запретят вызывать без повода

В законе необходимо четко прописать, что является поводом для вызова "скорой", а необоснованным считать "вызов к пациентам, фактически не нуждающимся в медицинской помощи в экстренной и неотложной форме, совершенный по поводам, не перечисленным в пункте 11 или 13 Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. №388н", считают инициаторы.

Также необходимо обеспечить проведение видеосъемки оказания медицинской помощи пациентам врачами "скорой" и создать парковочные места для спецтранспорта. По статистике, ежегодно ложные вызовы "скорой" обходятся бюджеты в год по 3,5 млрд рублей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на Камчатке иномарка не пропустила "скорую" к умирающему пациенту. Бригада медиков ехала на вызов к умирающему 21-летнему парню с включенными спецсигналами. Однако врачи не успели спасти молодого человека из-за того, что на подъезде к дому легковой автомобиль перекрыл дорогу. При этом водитель машины отказывался отъехать, а пассажир вышел и стал вести себя агрессивно. Медики вызвали полицию, но перед прибытием патруля автомобиль скрылся.

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