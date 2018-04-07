"Скорую" запретят вызывать без повода

В России предлагают узаконить понятие "необоснованный вызов скорой". Инициаторы законопроекта считают, что это позволит избежать ситуации вызова медиков без основательных причин, пишут "Вести. Медицина".

В законе необходимо четко прописать, что является поводом для вызова "скорой", а необоснованным считать "вызов к пациентам, фактически не нуждающимся в медицинской помощи в экстренной и неотложной форме, совершенный по поводам, не перечисленным в пункте 11 или 13 Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. №388н", считают инициаторы.

Также необходимо обеспечить проведение видеосъемки оказания медицинской помощи пациентам врачами "скорой" и создать парковочные места для спецтранспорта. По статистике, ежегодно ложные вызовы "скорой" обходятся бюджеты в год по 3,5 млрд рублей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на Камчатке иномарка не пропустила "скорую" к умирающему пациенту. Бригада медиков ехала на вызов к умирающему 21-летнему парню с включенными спецсигналами. Однако врачи не успели спасти молодого человека из-за того, что на подъезде к дому легковой автомобиль перекрыл дорогу. При этом водитель машины отказывался отъехать, а пассажир вышел и стал вести себя агрессивно. Медики вызвали полицию, но перед прибытием патруля автомобиль скрылся.

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