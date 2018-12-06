"Братан, это бесполезно!": рэперы попытались достучаться до Госдумы

Рэп-исполнители ST, Птаха и Жиган пришли на встречу с представителями правительства Российской Федерации и заявили, что выступают резко против ст. 282 Уголовного кодекса РФ.
Напомним, что данная статья звучит как "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Выслушивал недовольных председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. В начале встречи Птаха заявил, что рэперам вообще "зашкварно впрягаться в подобные мероприятия", но молчать они якобы не могут. Музыкант попросил российских депутатов объяснить, что в последнее время происходит вокруг популярных у российской молодежи исполнителей, почему полицейские задерживают их без какой-либо причины, а ст. 282 УК РФ Птаха назвал "дыркой" в законодательстве страны.
Михаил Дегтярев, как это не удивительно, с рэпером согласился, заявив, что статья действительно "неправильная". Но вот в другом рэп-исполнители и депутаты не сошлись. Так, рэперы не согласились с последними в том, что нужно наказывать тех исполнителей, что пропагандируют в своем творчестве наркотики. Депутаты РФ привели в пример популярного у молодежи музыканта Элджея, который, согласно большому количеству жалоб россиян, популяризовал в своих треках экстази.
Не найдя общий язык с представителями власти, рэперы спустя час покинули зал, в котором проходила любопытная встреча. "Братан, это бесполезно", — заявил раздосадованный Жиган Птахе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, кто такой рэпер Хаски и почему-то, что произошло с ним, достойно внимания.
Фото: mil. ru
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