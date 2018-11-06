В России начался рост цен на интернет

Один из крупнейших российских поставщиков Интернет-услуг "Ростелеком" резко повысил цены на абонентскую плату. Все бы ничего, но вслед за ним хотят повысить цены и все остальные российские операторы.

Отметим, что о повышении цен стало известно от клиентов компании. Так, заявил они, с ноября этого года абонентская плата подорожала на 30 рублей.

Эксперты отмечают, что рост цен, возможно, связан с повышением НДС с начала 2019 года и общим ослаблением рубля. В "Ростелекоме" же заявили, что им якобы не хватает средств для выполнения своих обязательств в рамках нашумевшего пакета Яровой.

На сегодняшний день, отметим, цены на оплату услуг сети Интернет в российских городах сильно отличается. Так, например, Интернет в Якутске примерно в семь раз дороже, чем в столице страны. А вот в Тольятти, возможно, самые дешевые Интернет-услуги в России — его жители платят за доступ в Сеть чуть больше пяти рублей за 1 мбит/с. В Центральной России цены примерно одинаковые. А вот самые дорогие тарифы, безусловно, в Петропавловске-Камчатском.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в скором времени ФСБ будет контролировать буквально весь Интернет. Такие, у российского силового ведомства, по крайней мере, планы. Любопытно, что России в этом помогут Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан.

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